Yeniboğaziçi’nde Boğaziçi Şehitlerini Anma ve Direniş Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Öğretmeni Nedime Özgül, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, vatan ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.