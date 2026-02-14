Boğazköy’de bugün öğle saatlerinde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 12.30 sıralarında Beyazsu Sokak üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, batı istikametine doğru seyreden 54 yaşındaki Adviye Asil yönetimindeki SZ 145 plakalı araç, Ersin Paşa Caddesi’ne dikkatsiz şekilde çıkış yaptığı sırada, güney yönünde ilerleyen 34 yaşındaki Çağın Eseri idaresindeki YU 445 plakalı aracın önünü tıkadı. İki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden YU 445 plakalı araç, Nurettin Ersin Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda ve bahçe duvarında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.