Bu akşam 19:15 sıralarında, Alagadi Halk Plajında, 25 yaşındaki Şaban Eker deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
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Şaban Eker, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından sahile çıkarılarak ilk sağlık müdahalesi yapıldı ve akabinde ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine sevk edildi.
25 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Editör: Burhan CANBAZ