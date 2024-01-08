Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışı, stokçuluk faaliyetleri ve fiyat dalgalanmaları karşısında tüketicileri korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini hatırlatarak, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi sektörde bir boşluk ya da haksız fahiş fiyat uygulaması ya stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde orayı denetliyoruz" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye Genç İş İnsanları Derneğinin (TÜGİAD) Maslak'taki genel merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 1986 yılından bu yana Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren TÜGİAD'ın yeni genel merkez binasının açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gençlerin ve genç girişimcilerin önemine dikkati çeken Bolat, "Bizim bir sloganımız var '2G' diye. O da şu, Türkiye'nin geleceği 'gençlerimiz ve girişimcilerimiz.' TÜGİAD hem genç hem girişimci. İkisini birleştirmiş genç girişimciler derneği olarak, konfederasyon olarak ortaya çıkmış. Bu açıdan Türkiye için önemli bir kazanç." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, hükümet olarak gençlerin iyi yetişmesi, eğitim almaları, vasıflı, donanımlı olmaları, girişimlerinde başarılı olup Türk ekonomisini daha yukarı seviyelere taşımaları için teşvik mekanizmaları, destek ve hibe fonlarıyla onların yanında olduklarını vurguladı.