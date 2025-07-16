Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 düşüşle 10.210,76 puandan başladı.

Borsa İstanbul, salı günü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla işleme kapalıydı. Pazartesi günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 10.225,48 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,72 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.210,76 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise banka oldu.