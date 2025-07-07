Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 10.107,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 168 puan azalırken toplam işlem hacmi 85,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti.

Yatay seyreden orman kağıt basım hariç tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 3,71 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin yeniden artabileceği endişesi satış baskısını sürdürüyor.

Öte yandan bugün Türkiye'de açıklanan verilere göre, Hazine nakit dengesi, haziran ayında 455 milyar 106 milyon lira açık verdi.

Analistler yarın Türkiye'de veri gündeminin sakin seyredeceğini, Almanya'da ve Japonya'da dış ticaret dengesinin yanı sıra Japonya'daki cari işlemler dengesinin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.