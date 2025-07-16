İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının “boykot” çağrıları hakkında başlattığı soruşturmada, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 21 kişi hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA’nın aktardığına göre kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen “ayrıştırıcı söylemleri” yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 21 kişi hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da arasında olduğu 21 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, sanıkların yaptıkları paylaşımlarda 2 Nisan'da tüm işletmelerin kapatılmasına, ticari faaliyetlerin durdurulmasına, Türkiye genelinde boykot yapılmasına yönelik çağrılar yaparak, kişilerin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme kastıyla hareket ettiklerinin sabit olduğu ileri sürüldü.

İddianamede ayrıca "nefret ve ayrımcılık" suçunu işlediklerine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

İddianamede, sanıklar Cem Yiğit Üzümoğlu, Deniz Bulutsuz, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2'şer yıl 6'şar aydan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.