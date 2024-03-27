British Council’ın Lefkoşa'daki Pavilion Hall'da Partners in Excellence: Annual Awards for Loyalty Programme Achievements etkinliğine ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Etkinliğin, British Council’in ortaklarına desteklerinin tanınması için bir fırsat sağladığı ve Kıbrıs'taki diğer eğitimciler ile ağ oluşturma için bir platform oluşturduğu bildirildi.

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, İşitme Engelliler Okulu öğrencilerinin hazırladığı şarkı dinlendi ve başarı kazananlara ödülleri sunuldu.