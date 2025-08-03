Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Patates Festivali ve 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında bu akşam Yeni Türkü grubu sahne alacak.

Festivalin üçüncü gününde Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak.

Festival dün akşam çeşitli etkinliklerle devam etti

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen Patates Kültür Sanat Festivali ve 8. Uluslararası Halk Dansları Festivali devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festival dün akşam, yemek yarışmasıyla başladı. Yarışmanın ardından sahne gösterileriyle devam eden program, Beyarmudu Belediyesi judo takımının performansıyla tamamlandı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, yaptığı konuşmada 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bebek’in ardından sahneye çıkan CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadir Ağa, özel organizasyonda yer almanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti ve Belediye Başkanı Bebek’e teşekkür etti. Ağa’ya, Başkan Bebek tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Gecede Beyarmudu Belediyesi Star Dans Grubu sahneye çıktı. Ardından festivalde yer alan tüm dans grupları izleyicilere performanslarını sundu. Bu yıl festivale ilk kez katılan İran ve Filipinler’den gelen halk dansları grupları da kendi kültürlerini yansıttıkları gösterileriler gerçekleştirdi.

Etkinlikte, kardeş şehir Çorum’un Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da yer aldı.

Gecenin finalinde Ahmet Evan, konser verdi.

Festival programı, Pergama Spor Kulübü tarafından düzenlenen tombala çekilişiyle sona erdi.