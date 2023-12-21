Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte Temsilciliği tarafından KKTC’nin kuruluşunun 40. yılı faaliyetleri çerçevesinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Kuzey Kıbrıs’ı tanıtan bir fotoğraf sergisi düzenlendi.
Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezi’nde açılan sergide uluslararası alanda tanınan fotoğraf sanatçıları Alp Galip ve Altuğ Galip’in ülkenin doğal ve tarihi zenginliklerini yansıtan seçme eserlerinden oluşan fotoğraflar yer alıyor.
Sergisinin açılışı KKTC Budapeşte Temsilciliği Misyon Şefi Özgür Ezel ve T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu tarafından yapıldı.
Sergi yarına kadar ziyaret edilebilecek.