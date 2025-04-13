12 Nisan Cumartesi akşamı Merit Park Hotel - Letafet sahnesi, Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş’ı ağırladı. Sanatçının hayranlarıyla buluştuğu bu özel gece, unutulmaz anlara sahne oldu.

Geniş repertuarı, sahne enerjisi ve samimi sohbetleriyle konuklarına müzik dolu bir akşam yaşatan Bülent Serttaş, klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra sevilen türkü ve hareketli parçalarıyla da büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde sevenlerine duyurmuş olduğu yeni parçası “Ey Gönül” ü , ilk kez Letafet sahnesinde seslendiren Serttaş, hayranlarından tam not aldı.

Konukların yoğun ilgisiyle karşılanan Bülent Serttaş, performansıyla gönüllerde taht kurdu.