Ömür Gedik, bayram konserleri kapsamında Bodrum Vogue Hotel’de verdiği konserle tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye’nin en büyük eğlence merkezlerinden biri olan ve “Türkiye’nin Disneyland’i” olarak anılan Candyland’i bünyesinde bulunduran Vogue Hotel’de sahneye çıkan Gedik, enerjisi ve seyirciyle kurduğu güçlü iletişimle büyük beğeni topladı.

Konser sırasında çocukları sahneye davet eden sanatçı, onlarla birlikte son dönemin popüler danslarından APT dansını yaparak izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Cihan Nacar imzalı kıyafetiyle göz dolduran Ömür Gedik ayrıca yeni şarkısı “Hiç Akıllanası Yok”u da sahnede ilk kez seslendirerek izleyenlere sürpriz yaptı.

Sahnesine gelen şarkı isteklerini tek tek yerine getiren sanatçı, iki saati aşan performansı boyunca temposunu düşürmedi.