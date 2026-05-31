Türk pop müziğinin yıldız ismi Yalın, bayramın 4'üncü gününde Kıbrıs’ta ilk kez Grand Sapphire Resort'de sahne aldı. Kırmızı takım elbisesiyle çok şık görünen Yalın, konsere 'Ah Be Kardeşim' ile başladı. Konserde Yalın'ın sürpriz bir konuğu vardı.

YALIN'IN SÜRPİZ KONUĞU!

Yalın alkışlar eşliğinde Türk müziğinin unutulmaz ismi Selami Şahin sahneye davet etti. İkili sahnede Selami Şahin'in unutulmaz eserleri 'Seninle Başım Dertte' ve 'Gitme Sana Muhtacım'ı birlikte seslendirdi. Bu özel anın ardından Yalın'a övgü dolu sözlerle teşekkür eden Şahin, yine alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Efsane şarkılarını art arda misafirleriyle gece boyunca hep bir ağızdan seslendiren Yalın, misafirlerine muhteşem bir Bayram gecesi yaşattı.