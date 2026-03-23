Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, orman arazisinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne tahsis edilmesine yönelik girişimi eleştirerek, söz konusu düzenlemenin toplum vicdanında kabul görmediğini ileri sürdü.

KTÖS adına yazılı açıklama yapan Maviş, yaklaşık 3 bin 500 dönümlük ve 174 bin fidanı kapsayan alanın yalnızca bir arazi değil, ekosistem ve yaban hayatı açısından önemli bir doğal yaşam alanı olduğunu belirterek, söz konusu alanın öğrenciler, öğretmenler ve toplumun ortak emeğiyle oluşturulduğuna işaret etti.

“ÜNİVERSİTEYE YAKIŞAN DOĞAYA ZARAR VERMEDEN YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURMAKTIR”

Maviş, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yakışanın mevcut bir orman arazisini kullanmak yerine, atıl ve uygun bir alanda doğaya zarar vermeden yeni bir yaşam alanı oluşturmak ve 174 bin fidan dikerek topluma kalıcı bir miras bırakmak olduğunu söyledi.

“YASA DEĞİŞİKLİĞİNİ REDDEDİYORUZ”

“KTÖS olarak, orman arazisinin devrine yönelik yasa değişikliğini reddediyoruz” diyen Maviş, “Ormanlar halkın ortak varlığıdır; devredilemez, pazarlanamaz, tahsis edilemez” ifadelerini kullandı.

Bu girişimin yalnızca doğaya değil, hukukun üstünlüğüne de müdahale anlamı taşıdığını savunan Maviş, düzenlemenin geri çekilmesini talep ederek, toplumu doğasına ve ortak değerlerine sahip çıkmaya çağırdı.

Maviş açıklamasında ayrıca, “Bir tarafta fidan dikenler, diğer tarafta ormanı dağıtanlar… Konu basit: Kimin tarafındasın?” ifadelerine de yer verdi.