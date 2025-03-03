Buse Savaşkan, Hollanda’da düzenlenecek “Salon Atletizm Avrupa Şampiyonası”nda Türkiye’yi temsil edecek 8 milli sporcudan biri olacak.

Organizasyon 6-9 Mart tarihlerinde Apeldoorn kentinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye’yi yüksek atlamada Buse Savaşkan ve Alperen Acet, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve Can Özüpek, sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metrede Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay ile 60 metre engellide ise Mikdat Sevler temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonla ilgili açıklamasında “Son derece yetenekli bir kadroyla Avrupa’ya gidiyoruz. Sporcularımız büyük bir azim ve disiplinle çalışıyor, kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Bu ekibin önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.