KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatlarına katılım hedefine yönelik hazırlıklarını sürüyor. Bu çerçevede Buse, Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen salon yarışında, branşı yüksek atlamada birinci olarak 2024 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

1.85 ile birincilik kürsüsünde

KKTC Başbakanlık ve KKTC Atletizm Federasyonu katkılarıyla 2024 Olimpiyatlarına hazırlanan Buse Savaşkan, bir yandan Portekiz’de ünlü antrenör Gennadi Zuiev ile çalışmalarını sürdürürken, yılın ilk yarışını da birincilikle tamamlama başarısı gösterdi.

Fransa’nın Hirson şehrinde yapılan salon yarışında 1.72, 1.76, 1.79 ve 1.82’lik dereceleri tek atlayışla geçen Buse, 1.85’i de tek atlayışla geçerek rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Yarışta Fatoumata Balley 1.82’lik derecesi ile ikinci ve Yman Ossie ise 1.79 derece ile üçüncü oldu. Buse, geçtiğimiz yıl aynı şehirde düzenlenen yarışta ikinci olmuştu.

Fransa, İtalya ve Almanya’da yarışacak

Fransız medya kuruluşu olan L’union, Buse’nin birinciliğini spor sayfasında yer verirken haberde “Buse, A'dan Z'ye ustalaştı“ şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Buse, Avrupa'da birçok yarışmaya katılacak. Fransa, İtalya, Almanya'daki yarışmaların ardından atletimiz Balkan Şampiyonası’na ve Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul'da olacak. KKTC Atletizm Federasyonu yaptığı açıklamada Buse ve antrenörüne çalışmalarında başarılar diledi.