Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin Türk milletinin geleceğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

Büsküvütçü, yazılı açıklamasında Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca farklı yönetimler ve sömürge dönemleri altında yaşamış olmasına rağmen kimliğini, kültürünü ve toplumsal varlığını korumayı başardığını ifade etti.

Büsküvütçü, bugün de Kıbrıs Türk halkının siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki haklarının korunabilmesinin Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma ve koordinasyon içerisinde hareket edilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının geleceğini Avrupa Birliği bürokrasisinin insafına ya da Birleşmiş Milletler koridorlarında şekillenen güç dengelerine teslim etmeyi doğru bulmadıklarını ifade eden Büsküvütçü, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruyacak temel gücün Türk milletinin birlik ve dayanışması olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.