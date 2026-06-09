Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Başkanı Buray Büsküvütçü, “Gladio” olarak bilinen yapılanmalar etrafında tartışmaların sürdüğünü belirterek, milli menfaatlerin her türlü dış etkinin üzerinde tutulması çağrısında bulundu.

MDP Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, büyük güçlerin çeşitli etki mekanizmaları üzerinden ülkelerin iç dinamiklerini etkilemeye çalıştığını kaydetti.

Geçmişte "Gladio” olarak bilinen yapılanmalar etrafında ortaya çıkan tartışmaların, günümüzde farklı yöntemler ve farklı araçlarla devam ettiği kanaatini dile getiren Büsküvütçü, meselenin herhangi bir tek örgütle sınırlı olmadığına ve dış etkilere karşı sürekli dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Büsküvütçü, “Bugün Kıbrıs Türk halkına çağrımız nettir. Duyduğumuz her bilgiye sorgulamadan inanmayalım. Toplumu kutuplaştırmaya çalışan girişimlere karşı dikkatli olalım. Milli menfaatlerimizi her türlü dış etkinin üzerinde tutalım. Aklımızı, sağduyumuzu ve milli şuurumuzu rehber edinelim. Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkı geçmişte olduğu gibi bugün de karşı karşıya olduğu gelişmeleri dikkatle analiz edecek ferasete sahiptir. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir dış etki milletimizin iradesinin önüne geçemeyecektir.” ifadelerini kullandı.