Hesabını Bilen Kıbrıs Finansal Okuryazarlık Projesi kapsamında, İş Kadınları Derneği ve Mesarya Belediyesi iş birliğiyle kadınlara yönelik "Bütçe Oluşturma ve Para Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Eğitim programının ilki, 19 Ocak Cuma günü saat 16.00'da Akdoğan Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Finansal okuryazarlık konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan eğitimde katılımcılara, finansal kavramlar, finansal hedefler, bütçe ve tasarruf yapma, doğru ve kontrollü harcama, birikim ve yatırım yapma konularında bilgi verildi.

İnteraktif geçen eğitimde katılımcılara, bütçe oluşturmaya başlarken izlenecek adımlar anlatıldı, giderlerin nasıl analiz edileceği ve kontrol altına alınacağı konusunda ipuçları verildi.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından finanse edilen ve KMC Danışmanlık tarafından yürütülen "Hesabını Bilen Kıbrıs Finansal Okuryazarlık Projesi", toplumda finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Projenin spesifik amacının ise hedef kitlelerinin finansal kavramları anlama, bütçe yapma ve para yönetimi ve finansal ürün ve hizmetleri doğru anlama konusunda kapasite geliştirmek olduğu açıklandı.