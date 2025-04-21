Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Yenierenköy 8 Ağustos Stadını inceledi.

Yenierenköy 8 Ağustos Stadını ziyaret eden Hüseyin Cahitoğlu’na Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) müsteşarı Durali Güçlüsoy eşlik etti.

Cahitoğlu “ Hükümet olarak hedefimiz sporda daha fazla tesisleşme, özellikle köylerimizde yaşayan gençlerimize spor alanı açmak ve gençlerimizi spora yönlendirme hedefimiz var. Bu düşünceyle göreve geldiğimiz andan itibaren birçok spor tesisini yenilemiş ve birçok tesisi ise halkın kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde spor alanında birçok çalışmayı hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz”ifadelerini kullandı. Yenierenköy 8 Ağustos Stadının tribün ve yedek kulübesi ile birlikte aydınlatma direklerinin yenilendiğini sözlerine ekleyen Hüseyin Cahitoğlu, spor tesislerinin yapımına ve yenilenmesine devam edeceklerini söyledi.