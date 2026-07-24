Türkiye, Anamur ile KKTC’nin Teknecik bölgesi arasında kurulması planlanan 101 kilometrelik doğal gaz hattının deniz güzergâhında sismik araştırma yapılması için NAVTEX yayımladı. Oruç Reis’in 30 Ağustos’a kadar sürdüreceği etütler, çift yönlü tasarlanacak hattın mühendislik çalışmalarına veri sağlayacak.

Türkiye ve KKTC'siz Doğu Akdeniz'de oyun kurmaya çalışan GKRY, İsrail, Yunanistan üçlüsüne karşı Ankara akılcı politikalarla bölgesel enerji denklemine yön veriyor. Türkiye, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı kapsamında Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan etti. Girne - Alsancak çevre yolunda kaza İçeriği Görüntüle