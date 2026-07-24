Meteoroloji Dairesi'nin 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, 24 Temmuz Cuma günü bölgede alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi devam edecek.

Tahminlere göre hava açık ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinde ise iç kesimlerde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-38 derece, sahillerde ise 33-35 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.