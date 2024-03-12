Başarılı sanatçı Candan Erçetin, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erçetin “Bir konser için geldim ama 4-5 gündür buradayım. Ben buralıyım.” dedi. Müzik çalışmalarından bahseden Erçetin “Cumhuriyetin 100. yılında marşları yeniden düzenleyip yorumladık. Şimdi yeni çalışmalarım var. Albüm olmaz artık. Tek tek paylaşımlar olacak.” dedi. Basın mensuplarının “Artık çoğu sanatçı 45 günde bir şarkı çıkartıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna Erçetin “Müziğin dinleyici ile buluşmasının formatı değişti. Araçlarda bile cd çalar yok. Artık dünya dijital platforma geçti. Biz eskiden en az 2-3 yıl çalışıp 13-14 şarkı yapar, çıkartırdık. Şimdi böyle değil. Müzikte dünya geneline baktığımız zaman 90’ların şöhret algısı bitti aslında. Bu beni rahatsız etmeyen bir şey. Şöhret olmak benim için çok cazip olmadı. Şarkı söylemek, dinleyici ile olmak beni cezbetti. Artık dünyada star şarkı da star şarkıcı da çıkmamaya başladı.” dedi.

‘BIRAKIN İSTEYEN İSTEDİĞİNİ DİNLESİN’

Basın mensuplarının “Artık herkes şarkı söylemeye başladı. Oyuncu, manken, sosyal medya fenomenleri herkes şarkı söylüyor. Sizce herkes şarkı söylemeli mi?” sorusuna ise Erçetin “O eskiden de öyleydi. Müzik kalitesi kişinin kendi görüşü ile ilgili. Özellikle pop müzik ile ilgili konuşuyorum. Pop müziğin konservatuvarı bile yok. Hepimiz kendimizi sahneye atıyoruz. Kimimiz iyi, kimimiz vasat, kimimiz kötü. Dinleyici seçimini kendisine göre belirliyor. Bir günde şöhret olmak bugünün meselesi değil 90’larda da vardı, o zaman da binlerce şarkı yapıldı, yüzlerce şarkıcı çıktı ama bugüne çok azı kaldı. Önemli olan üretmek ve süreklilik. Bırakın isteyen istediğini yapsın, ne olacağına zaman karar versin.” dedi. Erçetin, röportaj sonrası sahneye çıkarak kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.