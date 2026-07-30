13-26 temmuz 2026 tarihlerinde Girne Doğanköy’de faaliyetlerini sürdüren CLUB216 tarafından Çangar Motors sponsorluğunda düzenlenen ve KKTF’nin yıllık faaliyet programında yer alan puanlı 2. BMW MASTER CUP Tenis ve Padel Turnuvası, 26.07.2026 tarihinde oynanan zevkli ve çekişmeli final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreni ile CLUB216 kortlarında tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs'ta tenis ve padel sporunun gelişimine katkı sağlayan organizasyonlara ev sahipliği yapan CLUB216, daha önce ülkenin ilk resmi padel turnuvasını düzenleyerek bu alanda KKTC’de bir ilki gerçekleştirmiştir.Çangar Motors'un ana sponsorluğunda bu yıl ikincisigerçekleştirilen organizasyon, CLUB216 tesislerinde düzenlenen üçüncü resmi tenis ve padel turnuvası olmuştur.

Final karşılaşmalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan CLUB216 Kurucusu Amber Can Ciddi ve İdari Koordinatör Mehmet Yalçın, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan ana sponsor Çangar Motors Ailesi’ne tüm katkılarından dolayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu'na bu organizasyonu resmi faaliyet programına almış olmasından ve desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu da yaptığı konuşmada, başarılı organizasyondan dolayı CLUB216 ekibini kutlayarak, turnuvaya verdikleri kıymetli destekten ötürü Çangar Motors'a teşekkür etti. Gazioğlu ayrıca; ‘İki başarılı iş kadınının elinin değdiği bu organizasyonun kalitesi de kendini gösteriyor’ ifadeleriyle CLUB216 Kurucusu Amber Can Ciddi ile Çangar Motors Direktörü Yeşim Çangar'ı ayrıca tebrik etti.

Ödül törenine Çangar Motors Direktörü Yeşim Çangar, BMW Satış Direktörü Eser Erçin ile Pazarlama Müdürü Osman Örek de hazır bulunmuşlardır. Çangar Motors Direktörü Yeşim Çangar , sporun gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonların içinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek tüm sporcuları tebrik etti.

Dereceye giren sporcuların kupa ve ödülleri; Törende hazır bulunan KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, Çangar Motors Direktörü Yeşim Çangar, BMW Satış Direktörü Müdürü Eser Erçin, Pazarlama Müdürü Osman Örek, CLUB216 Kurucusu Amber Can Ciddi, oğlu İbrahim Can Arabacı ve diğer misafirler tarafından takdim edildi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlanan törende, sporun birleştirici gücü, kurumlar arası iş birliğinin önemi ve tenis ile padel sporunun Kuzey Kıbrıs'ta daha da gelişmesi yönündeki farkındalık bir kez daha göz önüne geldi.

Çangar Motors 2. BMW MASTER CUP Turnuvası kapsamında tenis ve padel kategorilerinde dereceye giren sporcuların sıralamaları aşağıdaki şekildedir.

Master Tek Kadınlar 1.si Violetta Musienko

Master Tek Kadınlar 2.si İpek Uzunoğlu Civisilli

Master Tek Erkekler 1.si İgor Vlassiouk

Master Tek Erkekler 2.si Can Alp Kırcan

Master Çift Kadınlar 1.si Nağme Ekenoğlu / İrem İlerici

Master Çift Kadınlar 2.si Laden Güvensoy / Simzer Kaya

Master Çift Erkekler 1.si Halil Altınbaş / Metin Poslu

Master Çift Erkekler 2.si Victor Nechetov / İgor Vlassiouk

Master Karışık Çiftler 1.si İrem İlerici / Metin Poslu

Master Karışık Çiftler 2.si Simzer Kaya / İzzet Kanaga

50+ Tek Erkekler 1. si Victor Nechetov

50+ Tek Erkekler 2. Si Ruslan Pashkov

Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler 1.si​ ​Caner Akbala

Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler 2.si​ ​Vladyslav Kım

​​Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler Consolation 1.si ​Mehmet Emin Yüksel

Tenise Hoş Geldin Tek Erkekler Consolation 2.si ​Levent Cantürk

Master Tek Kadınlar Consolation 1.si ​Eda Arman

Master Tek Kadınlar Consolation 2.si ​Yasemin Çıral

Master Tek Erkekler Consolation 1.si ​Halil Altınbaş

Master Erkekler Consolation 2.si ​Shahrooz Jalayeri

​​​Padel Çift Erkekler 1.si Kemal Türker / Can Taşer

Padel Çift Erkekler 2.si Toprak Berkol / Turgay Vural Hıdıroğlu

​Padel Karışık Çiftler1.si İzem Civisilli / Florin Sorodoc

Padel Karışık Çiftler 2.si İrem İlerici / Orhan Şevket