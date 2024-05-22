Çatalköy -Esentepe Belediyesi'nin organize ettiği Geleneksel 15. Zerdali Festivali, Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. Festival Cuma 18.45'te kortejle başlayacak ve 19.30'da açılış konuşmaları yapılacak.

24-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Esentepe festival alanında düzenlenecek olan festival Cuma 18.45'te kortejle başlayacak ve 19.30'da açılış konuşmaları yapılacak. İki gün boyunca eğlence ve kültür bir arada olacak.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok,bugün Kıbrıs Genç TV'de Muazzez Gazihan'ın hazırlayıp sunduğu Genç'te sabah programına katılarak festival hakkında bilgi verdi.

Festivalin kültürel mirası ve geleneksel değerleri ön plana çıkaran, marka değeri yüksek bir festival olduğu ve festival süresince halkın geleneksel el sanatları, kültürel eserler, zerdali ve zerdaliden üretilmiş ürünlerle buluşacağı kaydedildi.

Kırok,Cuma akşamı halk dansları gösterileri, Retro Çalgıcıları ve Grup Otantik’in sahne alacağı, cumartesi akşamı ise saat 20.00’de Nostaljik Kıyafetler Defilesi, dans gösterileri, Ferda Anıl Yarkın, Zafer Peker, Hazal, Ali Güven gibi Türkiyeli sanatçılar tarafından 90’lar Konseri’nin sunulacağını söyledi. Festival, WOLF F18 konseri ile tamamlanacak dedi.

Ceyhun Kırok, tüm halkı festivale davet etti