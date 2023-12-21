Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölge halkına bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantı kapsamında, Çatalköy Esentepe Belediye hudutları içerisindeki Beşparmak, Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli yerleşimlerinin yer aldığı “2007 Girne İkinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi’nde Emirnamenin amaç ve planlama ilkelerine ulaşmayı destekleyici bir takım değişiklikler yapılması öngörüldü.

Bu bağlamda İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesi olan Katılım İlkesi uyarınca dün akşam Esentepe Kültür Sarayında halka açık bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Şehir Planlama dairesi Müdürü Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve bilgilendirme için daire teknik ekipi katıldı.

Moderatörlüğü ise KTMMO Eski başkanı Ahmet Hüdaoğlu yaptı. Toplantıda bölgedeki iş insanları ve vatandaşların talep ve önerileri alındı.