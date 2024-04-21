Çatalköy'de meydana gelen trafik kazasında, 33 yaşındaki İbrahim Destiny Faruk yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza 18.00 sıralarında Çatalköy'deki Elexsus Hotel'e ait park alanında güney istikametine seyreden Şengül Yücel'in (K-68) MZ 181 plakalı salon arcııyla dikkatsizce Girne -Esentepe ana yoluna giriş yaptığı sırada oldu.

Yücel'in aracı, o esnada anayolda Girne istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden Ibrahım Destiny Faruk (E-33 ) yönetimindeki SR 706 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle SR 706 plakalı araç, yolun güneyinden dışarıya çıkıp boş toprak alanı içindeki palmiye ve akasya ağaçlarına çarpıp tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan İbrahim Destiny Faruk kaldırıldığı. Dr. Girne Akçiçek Hastahanesi'nde, ilk yardım tedavisinden sonra acil serviste müşahade altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.