Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 1 Ağustos’un varoluş mücadelesinin ve dayanışma ruhunun en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Hüseyin Çavuş 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin ve dayanışma ruhunun en önemli simgelerinden biri olan 1 Ağustos Kıbrıs Toplumsal Direniş Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesiyle adada adalet ve huzur sağlanmış, bu toprakların Türk yurdu olarak anılmaya başlamasının temelleri atılmıştır. Bu fetih, Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalarımızda yer almaktadır.

Aynı zamanda, 1 Ağustos 1958'de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde kilit bir rol oynamış, direnişimizin simgesi olmuştur. TMT'nin kahramanları, bağımsızlık yolunda cesur adımlar atmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel taşlarını döşemiştir.

TMT'nin mirasını devralan ve halkımızın güvenliğini sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) kuruluşunun 48. yıl dönümünü de kutlamanın gururunu yaşıyoruz. GKK, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur içinde yaşamasının teminatı olarak, her zaman yanımızdadır.

Bu önemli günde, Kıbrıs Türkü'nün tarih sahnesindeki haklı yerini alması için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve varoluş mücadelemizin tüm kahramanlarına minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Anavatan Türkiye’mizin sarsılmaz desteği ve Kıbrıs Türk halkının kararlılığıyla, bu topraklardaki varlığımızı sonsuza dek sürdüreceğiz.

Geleceğe daha umutla baktığımız bugün, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlar inşa edeceğimiz inancıyla, halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”