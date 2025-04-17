Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a, sakız ağacı yetiştiriciliğiyle hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çavuş toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, ülkede alçak orman arazilerinin, bu topraklarda sakız ağacı yetiştiriciliği için son derece elverişli olduğunu belirterek, “Özellikle kadınlarımızın emeğiyle bu projenin hedeflenen noktaya ulaşacağına inanıyoruz” dedi. Çavuş, Bakanlık olarak bu projeye gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kürşat Tetik, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz katıldı.

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Keçeci sunumunda, sakız ağacının üretimi, bakımı, yürütülen projeler ve sektördeki gelişmeleri aktardı. Sakız ağacının, tarım sektörü ve ekonomiye katkılarına ilişkin konuşan Keçeci, alandaki yenilikçi proje ve çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya katılan diğer uzmanlar ise, sakız ağacının potansiyelini artırmaya yönelik yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti.

Akdeniz iklimine özgü bir tür olan sakız ağacının, özellikle sakız üretimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edilen toplantıda, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan sakızın, değerli bir hammadde olmasının yanında, yetiştirildiği bölgelerin ekonomisine katkı sağladığı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli faydalar sunduğu belirtildi.

Sakız ağacının fidan üretiminden başlayarak, bakımına kadar geçen tüm süreçlerin detaylarıyla ele alındığı toplantıda, çelikle üretim yöntemiyle sağlıklı fidanlar yetiştirilirken, sulama, gübreleme ve budama gibi uygulamalarla ağacın verimliliğinin artırıldığı vurgulandı. Ayrıca sakız ağacının verimli yetişebilmesi için toprağın iyi drene edilmiş ve kireçli olması gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Sakız ağacı yetiştiriciliği konusunda yürütülen araştırma ve geliştirme projeleriyle, verimliliğin artırılması ve daha dayanıklı türlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Aynı zamanda, çiftçi eğitim programları aracılığıyla üreticilerin bilinçlendirilmesi sağlanmakta, coğrafi işaret projeleriyle de sakız ürünlerinin yerel ve uluslararası pazarda daha fazla tanıtılması ve katma değerinin artırılması teşvik edilmektedir.

Sakız ağacının yetiştiriciliği, çevre dostu tarım uygulamaları arasında yer almakta; toprak erozyonunu önlemesi ve biyolojik çeşitliliği desteklemesiyle çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmektedir.”