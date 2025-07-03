Zeytincilik sektöründe faaliyet gösteren yerli üretim markası Ecolive’ın 2025 Londra Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’nda gümüş madalya kazandığı açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ecolive, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE) tarafından geliştirilen ve 2024 yılında Türkiye’de tescillenen “Ada Yerlisi” zeytin çeşidiyle, 2025 Londra Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’nda (London IOOC) gümüş madalya aldı.

Ecolive’in sahibi Celal Arap, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’u makamında ziyaret ederek sürece sağladıkları katkı için teşekkür etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yerli üretimin desteklenmesi ve “Ada Yerlisi” zeytin çeşidinin geliştirilmesinin, KKTC tarımının sürdürülebilirliği ve kalkınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuş, bu özgün çeşidin uluslararası platformda ödüle layık görülmesinin gurur verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

-10 yıllık bilimsel çalışmanın ürünü

Öte yandan bakanlıktan verilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıllık bilimsel çalışmanın ürünü olan “Ada Yerlisi” zeytin çeşidi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün öncülüğünde geliştirildi.

Ecolive, 2025 Mayıs ayında düzenlenen London IOOC yarışmasında kazandığı gümüş madalya ile uluslararası alandaki beşinci ödülünü kazanmış oldu. Bu ödül ayrıca, “Ada Yerlisi” zeytin çeşidinin ilk kez uluslararası platformda temsil edilmesini de sağladı.