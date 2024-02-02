Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Girne bölgesinde aşırı yağışlardan etkilenen üreticileri ziyaret ederek, hasarları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Çavuş, Ilgaz, Alsancak, Lapta, Geçitköy, Çamlıbel ve Koruçam bölgelerinde seracılarla bir araya geldi.

Hasarları yerinde inceleyen Çavuş, üreticinin yanında olduklarını vurguladı. Hüseyin Çavuş, “Yoğun yağışlardan zarar gören üreticilerimiz, bitkisel üretim için Tarım Dairelerine, hayvansal üretim için Hayvancılık Dairelerine başvurabilirler” dedi.

Bakan Çavuş’a, Lapta-Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Bakanlık Müdürü Reşat Değermenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu ve ilgili daire çalışanları eşlik etti.