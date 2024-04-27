Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Veteriner Hekimler Gününü kutladı.

Çavuş yayımladığı mesajda, Veteriner hekimlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

“Veteriner hekimler olarak sadece evcil dostlarımızın sağlığına değil, aynı zamanda çiftlik hayvanlarının, vahşi yaşamın ve hatta insan sağlığının korunmasına da büyük katkı sağlıyorsunuz.

Sizler, her gün, hayvanların sağlığı ve refahı için büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Hayvan dostlarımızın sağlığını koruyarak, onların yaşamlarını iyileştirmek ve insanlarla olan ilişkilerini güçlendirmek için gece gündüz demeden çaba harcıyorsunuz.



Mesleğinizdeki her bir adımınız, hem hayvanların hem de insanların sağlığı için önemli birer kilometre taşıdır. Sizlerin çalışmaları sayesinde, hayvanlar daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürerken, insanlar da daha güvenli bir çevrede yaşama şansı bulmaktadır.



Veteriner hekimlerimize çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, Veteriner Hekimler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum.”