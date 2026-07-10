Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) desteğiyle önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti.

Çavuş, 2026 yaz sezonunda görev yapacak yangın söndürme helikopterinin ülkeye kazandırılmasının, yangınlara hızlı ve etkin müdahalede bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Çavuş, KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü ile TC Orman Genel Müdürlüğü arasında yürütülen iş birliği doğrultusunda bir adet Kamov Ka-32 yangın söndürme helikopterinin, uçuş mürettebatıyla birlikte 2026 yangın sezonu boyunca görev yapmak üzere ülkede konuşlandırıldığını ifade etti.

“Ülkemizin orman varlığını korumak adına yürüttüğümüz çalışmalarda ana vatan Türkiye’nin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz.” diyen Çavuş, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sayın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katkılarıyla ülkemizde göreve başlayan yangın söndürme helikopteri, yangınlara ilk müdahale süremizi önemli ölçüde kısaltacak, hava gücümüzü artıracak ve olası afetlere karşı mücadele kapasitemizi daha da güçlendirecektir. Bu güçlü iş birliği dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum.”

-“İki helikopter su ikmal havuzu da kısa süre içerisinde hizmete alınacak”

Bakan Çavuş, hava operasyonlarının etkinliğini artırmak amacıyla yapımı tamamlanma aşamasına gelen iki helikopter su ikmal havuzunun da kısa süre içerisinde hizmete alınacağını belirtti. Çavuş, Havacılık Birliği içerisinde yaklaşık 400 ton, Ulukışla Birliği içerisinde ise yaklaşık 600 ton su depolama kapasitesine sahip havuzlar sayesinde helikopterlerin su ikmal sürelerinin kısalacağını ve hava operasyonlarının etkinliği daha da artırılacağını kaydetti.

-“Orman Dairesi Müdürlüğü 2026 yangın sezonuna hazırlıklı girdi”

Orman Dairesi Müdürlüğü’nün 2026 yangın sezonuna 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 9 yangına ilk müdahale aracı, 205 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi, 4 greyder ve 4 dozer ile tam hazırlıklı girdiğini de belirten Çavuş, orman yolları ve yangın emniyet şeritlerine yönelik bakım çalışmalarının tamamlandığını, geçmiş yıllarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askeri helikopterlerin de yangınlarla mücadeleye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

-Yangın söndürme helikopterinin kapasitesi

Kamov Ka-32, 2 bin 500 litre su taşıma kapasitesi, Bambi Bucket sistemi, yoğun duman altında görev yapabilme kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğine sahip.

Yaklaşık 12 dakika içerisinde havalanabilen helikopter, 160 kilometre/saat hızla yangın bölgesine ulaşarak tek sortide yaklaşık 2,5 ton su bırakabiliyor. Kuyruk rotorunun bulunmaması sayesinde özellikle rüzgârlı hava koşullarında daha etkin görev yapabilen hava aracı, Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllardır kullanılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü tarafından 9 Temmuz itibarıyla geçici olarak KKTC’ye tahsis edilen helikopter, yangın sezonu boyunca KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda görev yapacak. Yangınların büyümesi halinde ise Türkiye’den ilave hava araçlarıyla destek sağlanmaya devam edilecek.