Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu her çocuğun her türlü fırsata eşit şekilde erişebilmesi adına büyük bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Sevgili Çocuklar, sizlerin her adımı, biz büyükler için ilham kaynağı; her gülüşünüz, tüm toplumumuz için bir umut vesilesidir. Bu yüzden, sizin iyi şartlarda büyümeniz, kaliteli eğitim almanız, güvenli ve huzurlu bir ortamda gelişmeniz bizim en büyük sorumluluğumuzdur.

Sizler, ülkemizin en değerli hazineleri, geleceğimizin teminatı ve umudusunuz. Sizlerin sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyebilmeniz, toplumumuzun en önemli sorumluluklarından biridir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, kaliteli eğitim alabilmeniz, hayallerinize ulaşabilmeniz ve her türlü fırsata eşit şekilde erişebilmeniz için büyük bir çaba içerisindeyiz. Haklarınızın farkında olarak, sorumluluklarınızı bilerek yetişmeniz ve sizlere en iyi eğitim imkânlarını sunmak, bizim önceliğimizdir.

Unutmayın ki, sizler bu ülkenin en değerli hazinesisiniz. Kendinize inanın, öğrenmekten hiç vazgeçmeyin, merak edin, sorun, üretin ve her zaman iyiliği seçin. Çünkü sizler büyüdükçe, ülkemiz büyüyecek; sizler başardıkça, toplumumuz daha aydınlık yarınlara kavuşacaktır.

Her birinizin ne kadar değerli ve önemli olduğunu unutmayın. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularını yüreğinizde taşıyın ve hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa edelim.

Sizleri sevgiyle kucaklıyor, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum."