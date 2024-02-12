Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda ödül alan sporcularını kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'deki müsabakada yarışan KKTC okullarından sporcular, bir birincilik, üç ikincilik ve seki üçüncülük elde ederek toplamda 12 madalya kazandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen KKTC Okul Sporları müsabakaları ve yarışmalarında dereceye girerek, Mersin'de düzenlenen "Okul Sporları Kick Boks Genç A ve B Kategorisi Türkiye Şampiyonası"na katılmaya hak kazanan öğrenciler, bir birincilik, üç ikincilik ve sekiz üçüncülük elde ederek toplamda 12 madalya kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencileri tebrik ederek, kafilenin Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attığı söyledi.

“Öğrencilerimizin bu başarısı, sadece bireysel yeteneğin değil, aynı zamanda disiplinli çalışmanın da önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.” diye konuşan Çavuşoğlu, bu başarılarla ülke insanının ve eğitim camiasının büyük bir gurur yaşadığına dikkat çekerek, öğrencileri eğiten ve KKTC bayrağını gururla dalgalandırmalarını sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazanan öğrencilerin listesi şöyle:

“Raygan Bulut - Genç-A Kreatif Form Birincilik (Türkiye Ṣampiyonu) - 20 Temmuz Fen Lisesi; Ada Başpınar - Genç-A Müzikli Form İkincilik - Namık Kemal Lisesi; Ahmetcan Sülünlü - Genç-B 94 kg Point Fighting İkincilik - Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi; Ekrem Direktör - Genç-B 84 kg Point Fighting İkincilik - Güzelyurt Türk Maarif Koleji; Berennur Şimşek - Genç-B Kreatif Form Üçüncülük - Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi; Muhammet Mustafa Köroğlu - Genç-A Kreatif Form Üçüncülük - Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi; Emine Öksüz - Genç-B 70 kg Point Fighting Üçüncülük - Hala Sultan İlahiyat Koleji; Hatice Öksüz - Genç-A 65 kg Point Fighting Üçüncülük - Hala Sultan İlahiyat Koleji; Nehir Perçin - Genç-A +70 kg Point Fighting Üçüncülük - 20 Temmuz Fen Lisesi; Atakan Zorba - Genç-A 74 kg Point Fighting Üçüncülük - Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi; Hakan Deniz Akar - Genç-B 74 kg Point Fighting Üçüncülük - Namık Kemal Lisesi; Ahmet Yakup Karahan - Genç-B 74 kg Kick Light Üçüncülük - Güzelyurt Türk Maarif Koleji.”