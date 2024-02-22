Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, nesillerin insani değerleri en üst seviyede taşıyacak şekilde gelişmelerini istediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği yetkilileri, 22 Şubat İzci Düşünce Günü dolayısıyla Milli eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kabulde, izcilik faaliyetlerinin gençlerin karakter gelişimine, liderlik becerilerinin kazanılmasına ve topluma olan duyarlılıklarının artmasına katkı sağlayan bir faaliyet olduğunu söyledi.

Akademik başarı ve diplomanın tek şart olarak görüldüğü bir düşüncenin hakim olduğunu ancak bunun yanılgı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, izcilik faaliyetlerinin doğaya ve “orijinal yaşama” dönüşü hatırlatması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Bakanlığımızın bünyesinde bulunan İzcilik Birimi ile Derneğin çalışmalarını örtüştürerek, nesillerin sağlıklı, zihinsel ve bedensel becerileri gelişmiş ve insani değerleri en üst seviyede taşıyacak şekilde gelişmelerini istiyoruz.” dedi.

Gelecek nesillerin en donanımlı şekilde yetişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, bu alışkanlıkların daha geniş kitlelere yayılması için altyapıyı geliştirmek istediklerini söyledi.

-Bahadır

Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır da, 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü’nün saygı, sevgi, iyilik, teşekkür, dostluk ve vefa gibi değerlerin hatırlatıldığı önemli bir gün olduğunu söyledi.

Bahadır, “Bizim için her bir bireyin eğitilmesi çok önemlidir. Biz dernek olarak çocuklarımızın sosyal, bedensel ve hayata dair becerilerini geliştirip, akademik başarılarını desteklemek için çalışıyoruz.” dedi.

Bu bağlamda, Bakan Çavuşoğlu’nun kendilerine büyük destek verdiğini belirten Bahadır, devam eden iş birliğinin devamının önemli olduğunu kaydetti.

Kabulde Bahadır, Nazım Çavuşoğlu’na, dernek tarafından hazırlanan ve temel izcilik bilgilerini içeren “İzci Liderinin Pusulası” isimli kitabı takdim etti.