Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin simgesi olduğunu söyleyerek, "Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın mirası; cesaretle, inançla ve milli bilinçle yaşatılacaktır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 14’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine yaşamını adamış, haklı davamızın ışığı, devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ebediyete uğurlayışımızın üzerinden 14 yıl geçmiştir.” ifadelerine yer veren Bakan Çavuşoğlu, Denktaş’ın, hayatı boyunca, milli ve manevi değerlere sahip çıkıldığı sürece ayakta kalındığını, cesaretin ve inancın, başarının temel şartı olduğunu hatırlattığını belirtti.

Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin simgesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Türklüğünüzle övünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı ile gurur duyun” sözleriyle Denktaş’ın, devlete ve bağımsızlığa sahip çıkmanın her Kıbrıs Türkü için vazgeçilmez bir görev olduğunu vurguladığını kaydetti.

Atatürk’ün izinde, devletten ve bağımsızlıktan asla taviz verilemeyeceğini savunan Denktaş’ın kararlı duruşunun, bugün de yolu aydınlatmaya devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu mesajında, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın mirası; cesaretle, inançla ve milli bilinçle yaşatılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın ebediyete intikalinin on dördüncü sene-i devriyesinde bir kez daha kendisini saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.