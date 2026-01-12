KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 14. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simgesi, halkımızın özgürlük ve egemenlik iradesinin yılmaz savunucusudur” diyen Tatar “Denktaş ömrünü Kıbrıs Türkü’nün haklarını korumaya adamış; en zor dönemlerde dahi inancından, kararlılığından ve milli duruşundan asla taviz vermemiştir” ifadelerini kulandı.

Tatar mesajını şöyle sürdürdü:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız, sadece bir devlet adamı değil; aynı zamanda halkıyla bütünleşmiş, Kıbrıs Türkü’nün sesini uluslararası platformlarda cesaretle duyurmuş bir liderdir. Onun ortaya koyduğu mücadele ruhu, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelinde yer almakta; bizlere yol göstermeye devam etmektedir.

Bizlere düşen görev, Rauf Raif Denktaş’ın emanetine sahip çıkmak, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve özden gelen haklarını kararlılıkla savunmayı sürdürmektir. Bu topraklarda barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamamız, onun verdiği mücadelenin en somut kazanımıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha rahmet, saygı ve şükranla anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”