AKEL Merkez Komitesi Kıbrıs Sorunu Bürosu Sorumlusu Tumazos Çelepis, “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisinde yarın ve öbür gün yapılacak olan Cenevre’deki genişletilmiş toplantıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Habere göre Çelepis, Kıbrıs Rum tarafının, Crans Montana’daki zirvenin sonuna kadar selde edilen tüm fikir birliklerini , Guterres çerçevesini ve siyasi eşitliği kabul ettiğini net bir şekilde dile getirmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun yapılmaması durumunda, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesine hazır oldukları konusunda ikna edici olamayacaklarını söyleyen Çelepis, Cenevre zirvesiyle ilgili beklentilerinin sorulması üzerine ise, beklentilerin; Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın tutumu nedeniyle düşük olduğunu savundu ancak buna karşın, Türkiye’nin bu çıkmaz nitelikli tezlerde ısrarlı olacağını düşünerek, Cenevre’ye gidilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Bazı manevraların olabileceğini bu nedenle her ihtimale hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Çelepis, bunun olup olmayacağı ve de beşli konferansın nasıl gelişeceği olgusunun bir noktada kendilerine de bağlı olduğunu belirtti.

Sürecinin devamını ve genişletilmiş toplantının son anlamına gelmemesini istediklerini kaydeden Çelepis, en kötü oldubittilerin Crans Montana’daki başarısızlığın ardından yaklaşık sekiz yıl boyunca ve görüşme süreci olmadığı zamanlarda yaşandığını belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının yapması gerekenlerin yanı sıra zirve ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Çelepis, zirvenin iki gün süreceğini belirterek bunun ardından ne olacağı sorusunu sordu.

Çelepis sözlerinin devamında Kıbrıs Rum tarafının bundan sonra nasıl ilerleme sağlanacağına dair yol haritası sunabileceğini ifade etti.

Kendilerinin sadece yol haritası üzerinde değil, müzakereler sürecinin yeniden başlaması durumunda Guterres çerçevesinin geriye kalan konuları arasında köprü kurabilecek yöntem için de zaten çalıştığını ifade eden Çelepis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu çağrıya yanıt verip vermediği şeklindeki soru üzerine, Ulusal Konsey’de ayrıntılara girilmeksizin bu görüşlerinin genel hatlarıyla ele alındığını söyledi.

Bu önerilerin daha da somutlaştırmasının mümkün olup olmadığı sorusu üzerine ise Çelepis, anlaşılır nedenlerden dolayı bunları açıklamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Cenevre’ye gidip gitmeyeceği sorusu üzerine Çelepis böyle bir davet almadığını da söyledi.

Çelepis ayrıca bir başka soru üzerine kendisinin emekli olduğunu, bir yıldan fazladır partinin profesyonel mekanizmasına ait olmadığını ancak Polit Büro ve Merkez Komite üyesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Çelepis, AKEL’in üç ay içerisinde kurultaya gideceğini ve orada kesin olarak parti organlarından ayrılacağını dile getirdi.