Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Genel Müdürü Hristos Angelidis, Güney Kıbrıs’taki otellerin çoğunun neredeyse boş olduğunu kaydetti.

Alithia gazetesi, Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Genel Müdürü Hristos Angelidis’in Güney Kıbrıs’a yönelik turist akışındaki azalma konusunda endişelerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Angelidis, Güney Kıbrıs’taki otellerdeki rezervasyonların geçen yıla oranla yüzde 60-70 oranında azaldığını belirterek, Mayıs ayında doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 30 daha az olduğunu vurguladı.

Angeldis, İngiliz Üslerine gerçekleştirilen dron saldırısı, Orta Doğu’daki savaş ve akabinde uçak bileti fiyatlarındaki artışların turist akışındaki düşüşün en önemli sebeplerinden olduğunu da vurguladı.