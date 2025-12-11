Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs sorununda ivedilikle müzakere sürecine dönülmesi ve Berlin’de netleşen Guterres çerçevesinin esas alınması gerektiğini kaydetti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Çeler, Kıbrıs Postası TV’de Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu “Gündem” programına telefonla bağlanarak, bugünkü üçlü görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugünkü Hristodulidis–Holguin–Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman üçlü toplantısına büyük önem verdiklerini ifade eden Çeler, “Bugün hepimizin umutla beklediği bir gün. Kıbrıs sorununda ivedilikle bir müzakere ortamının oluşmasını bekliyoruz. Bir an önce müzakere ortamının oluşması ve iki tarafın uygun zemini yaratmasını bekliyoruz.” dedi.

Çeler, Kıbrıs’ta çözüm için yeniden diyalog sürecine girilmesinin, hem bölgede yaşanan gelişmeler hem de Kıbrıslı Türklerin ihtiyaç duyduğu çözüm açısından zorunlu olduğu görüşünü belirtti.

-“Zemin var: Berlin’de netleşen Guterres çerçevesi elimizdedir”

Herkesin sıkça Crans-Montana’dan söz ettiğini, ancak en son kalınan noktanın Berlin konferansı olduğunu dile getiren Çeler, şunları kaydetti:

“Aslında bir zemin var. Crans-Montana’dan sonra Berlin’de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres çerçevesinin netleşmiş şekli elimizdedir. Berlin konferansından sonra ortaya çıkan çerçeve üzerinde eğer müzakereye başlanacaksa, ciddi bir yol alma kapasitesine sahip bir süreç var önümüzde. Geçmişteki pek çok uzlaşının yanında buna önem verilmesini istiyoruz.”

Çeler, bugün dahil olmak üzere liderlerin birbirleriyle atışmak, birbirlerini suçlamak ve güven kaybını büyütmek yerine, yapıcı dille diyalog kurup müzakereleri bir an önce başlatmaları gerektiğini belirtti.

Siyasi Partiler Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı’na Berlin konferansını sorduğunu ifade eden Çeler, Crans-Montana öncesi ve sonrası yaşanan çerçeve tartışmalarına değinerek, şöyle konuştu:

“Crans-Montana’da Guterres çerçevesinin, bir Türk tarafının anladığı şekli, bir de Rum tarafının anladığı şekli vardı. Berlin’de Guterres çerçevesinin ne olduğu, 6 maddelik çerçevenin netliği ortaya çıktı. Crans-Montana’daki belirsizliğin ortadan kalktığı Berlin konferansından devam etmemiz gerekiyor. Berlin’de kalınan nokta, Guterres çerçevesinin netleşmiş haliydi.”

“Ön şartlara dayalı müzakere olmaz, güven yaratan bir yol izlenmeli”

Siyasi Partiler Konseyi toplantısında, Guterres çerçevesinin kaldığı yerden devam edilmesi gerektiğini Cumhurbaşkanı’na ilettiğini kaydeden Çeler, “Cumhurbaşkanı Erhürman’ın sunduğu 4 maddenin ön şart olarak kodlanmaması gerektiğini söylemesi, TDP için çok önemli. Çünkü biz yıllardır, ön şartlara dayalı bir müzakere sürecinin olmaması gerektiğini savunduk.” dedi.

-“AB ile ilişkilerdeki gerileme kalıcı hale gelmemeli”

Kıbrıslı Türklerle, Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde gerileme yaşandığını kaydeden Çeler, “Tüm tarafların ciddi bir inisiyatif almasını bekliyoruz.” diyerek, Kıbrıslı Türklerle olan ilişkideki gerilemenin Avrupa Birliği tarafından bir ‘devamlılık’ hâline gelmemesini diledi.