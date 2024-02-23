Oyuncu Cem Özer'in başrolünü üstlendiği “Cem Olmak” müzikali Türkiye’den sonra KKTC’de de 4 ilçede sahnelenecek. Müzikalin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacak.

Verilen bilgiye göre, 1 Mart'ta Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda, 2 Mart'ta Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 3 Mart'ta Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ve 4 Mart'ta da Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek müzikalin biletleri 300 TL’den satışa sunuldu.

Biletler, www.kibrisbiletcim.com adresi üzerinden online satın alınabileceği gibi Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), Gazimağusa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve tüm Gloria Jean’s Cofees şubelerinden de temin edilebilecek. Müzikalin sahneleneceği salonların girişinde de bilet satışı yapılacak.

Cem Karaca'ya saygı niteliği taşıyan müzikalde Cem Özer, 12 kişilik ekibiyle seyirci karşına çıkarak; müzik ve danstan oluşan gösterisini sunacak.