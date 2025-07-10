Eski Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit Kıbrıs Genç Tv ekranlarında yayınlanan Yağmur Çal’ın hazırlayıp sunduğu Gün Ortası programına konuk olarak gündemin sıcak başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit, programda yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Toplum liderliği seçiminin, sıradan bir görev değişiminden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Özyiğit, seçilecek ismin toplumun uluslararası geleceğini belirleyeceğini söyledi.

"BİZ NEYİZ?" – ÖZYİĞİT’TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Özyiğit, “Bu sadece bir makam seçimi değil, toplum liderliği seçimidir. Toplumun geleceğini, uluslararası alandaki statüsünü belirleyecek bir seçimdir.” dedi.

Özyiğit, Rum lider Nikos Hristodulidis’in uluslararası alandaki konumuna dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun yalnız bırakıldığına işaret etti.

“Rumların tuzu kuru” diyen Özyiğit, Hristodulidis, BM tarafından tanınan, AB üyesi bir devletin başkanı. Peki biz neyiz? diye sordu.