Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan gemi kazası sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) taziye ziyaretinde bulunacak.
Erhürman: "Bütün konsantrasyonum tarifsiz acı içindeki insanlarımızda ve bilgi ve verilerin toparlanmasında"
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Bugün ülkeye gelecek olan Cevdet Yılmaz, kayıpların yakınlarıyla görüşecek ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye ziyaretinde bulunacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adadan ayrılırken Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.