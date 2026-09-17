Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye geliyor.

İki gün sürecek ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan Yılmaz’ın programı yarın Ercan Havalimanı’nda başlayacak.

Yılmaz, Ercan’da Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması gerçekleştirecek.

Cevdet Yılmaz, ardından Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenecek “KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu”na katılacak.

Yılmaz’ın ziyaret programında ayrıca Atlılar Şehitleri Devlet Töreni ile Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılış töreni de yer alıyor.

Cevdet Yılmaz, 19 Eylül Cumartesi günü ise Kalkanlı’da düzenlenecek Güzelyurt Soğuk Hava Deposu açılışına katılacak.