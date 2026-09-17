Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, milletvekilliği ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde karma oy uygulamasını kaldıran Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nı yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 10 Eylül’deki olağanüstü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme, karma oy sistemini hem milletvekilliği hem de belediye meclis üyeliği seçimlerinde kaldırılarak mührün tek seçenek olmasını öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından Meclis’e iade edilen yasa, değerlendirilmek üzere yeniden Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündemine alınacak.

Erhürman, geçtiğimiz günlerde SİM TV'de katıldığı programda, yerel ve genel seçimin aynı gün yapılmasının hem teknik sayım krizi yaratacağını hem de Anayasa koruyucusunun iradesine ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade etmişti.