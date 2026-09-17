Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 23 Eylül’de New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşeceğini açıkladı.

Erhüman, New York’taki görüşmelerinin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği konusunun netleşmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bugün yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Erhürman, bugünkü görüşmenin bir öncekine göre daha iyi bir geçtiğini dile getirerek, Hristodulidis’in toplantıda yeni düşünceler aktardığını, kendilerinin de düşüncelerini ifade ettiklerini söyledi.

Güven Yaratıcı Önlemler açısından çözülen bir konu bulunmadığını ifade eden Erhürman, “İki taraf da birbirinin görüşlerini dinleme aşamasındadır” dedi.

Erhürman, Rum tarafının güveni aşındıran eylemleri konusunda uluslararası toplum nezdinde girişimlere devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 5+1’in anlamlı ve sonuç odaklı olabilmesi için gerekli hazırlıkların Lefkoşa’da yapılması gerektiğini düşündüklerini dile getirerek, bu noktada durmaya devam ettiklerini vurguladı.

-“Seçime az zaman kala yasada değişiklik yapılması tercih edilmemeli”

Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’nı Meclis’e iade etmesi konusunda da değerlendirmede bulunan Erhürman, seçime az bir zaman kala mevzuatta değişiklik yapılmasının çok da tercih edilmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Erhürman, seçimlere kısa süre kala yasada değişikliğe gidilmesine yönelik girişimlerin gelecekte yapılacak seçimlerle ilgili “Kötü örnek” oluşturacağını, iktidarların kendi lehine değişiklik yapma düşüncesini üretebileceğini, bunun da demokrasi açısından son derece belirsiz, öngörülemez, istikrarsız bir ortam yaratma riski taşıdığını belirtti.

Karma oyun kaldırılmasına karşı olmadığını dile getiren Erhürman, demokratik devlet ilkesi açısından seçimlere az süre kala yasada değişiklik yapılmasının tercih edilmemesi gerektiğini kaydetti.

-“Fiber optik protokolle ilgili Anayasaya aykırılığın giderildiği görüşü verildi”

Fiber optikle ilgili protokol ve ek protokol konusuna da değinen Erhürman, Başsavcılığın konuyla ilgili görüş verdiğini belirtti. Erhürman, Başsavcılığın ek protokolde yapılan değişikliklerle Anayasaya aykırılığın giderildiği yönünde görüş verdiğini kaydetti.

-“DAÜ VKY değerlendirmesi objektif liyakat üzerinden yapılacak”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda değişiklik yapılması konusunun da gündemde olduğunu söyleyen Erhürman, bu konuyla ilgili değerlendirmesini ise sadece hukukilik üzerinden değil objektif liyakat üzerinden yapacağını ifade etti.