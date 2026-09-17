Meteoroloji Dairesi, yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak, yetkililer ile vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Açıklamada, sağanak yağışın yarın 06.00 ile 17.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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Açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların belirtilen periyotta yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.” denildi.