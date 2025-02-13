Yeşil Barış Hareketi, Yüksek İdare Mahkemesi’nde duruşmaları devam eden “Lapta Marina-Otel İhalesi” ve “Karşıyaka köyündeki kamu yolu”yla ilgili açıklamaları nedeniyle Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser'i eleştirdi. Hareket ayrıca kendilerine yönelik ithamlarından dolayı Ataser aleyhinde tazminat davası açacağını açıkladı.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Barış Hareketi'nin kurulduğu günden beri hiçbir zaman kişilerle bir kavgaya girmediği, çevreye, doğaya ve kamusal haklara karşı yapılan yanlışları önlemeye yönelik bir duruş sergilediği kaydedildi.

Yeşil Barış Hareketi’ne yönelik yoğunlaşarak artan bir karalama kampanyasına hedef yapıldığına işaret edilen açıklamada, “Doğa ve yurt sevgisiyle kök salmış, 40 yıla yakın faaliyetleri ile ülkemizin en eski çevre örgütü ‘Yeşil Barış Hareketi’ karalamalarla asla yıpratılamaz" ifadelerine yer verildi.

“Yeşil Barış Hareketi, farklı siyasi görüşlere sahip, hiçbir çıkar kaygısı olmayan, gönüllü, çevreye duyarlı, çeşitli mesleklere sahip üyelerden oluşmaktadır. Hiçbir siyasi örgütle bir bağı yoktur” denilen açıklamada, Yeşil Barış Hareketi'nin, yaptıkları yanlışlardan dolayı çeşitli zamanlarda ve değişik siyasi görüşlerdeki bütün hükümetlere karşı dava yürüttüğünün arşiv kayıtlarında görülebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, “Çevre hakkı herkesindir. Çevre, doğa ve ülkemizin geleceği için halkımız adına mücadelelerimizi aynı kararlılık ve duruşla yürütme kararlılığımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz.” denildi.