Çevre Platformu bugün saat 16.00’da Lefke-Çamlıköy yolunda, yarın da saat 10.00'da Tarım Bakanlığı önünde protesto eylemi yapacak.

Platformdan yapılan açıklamada, çam kese böceğine karşı verilen mücadelenin yetersiz kalmasına ve böceğin halk sağlığına ve ormanlık alanlardaki doğal hayatın devamlılığına verdiği zarara dikkat çekmek üzere eylemlilik süreci başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Ormanlık alanlarımız her geçen gün peşkeş çekilmekte, imara açılarak katledilmekte, yanarak/ yakılarak yok edilmektedir. Oksijen kaynağımız olan bu değerlerin gün geçtikçe gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı yok olması veya yok edilmesi kabul edilemez” denildi.

Ülkenin bitki örtüsünün yüzde 80’inin çam ağaçlarından oluştuğu belirtilen açıklamada, Kızıl Çam ağaçlarının yangınlar kadar Çam Kese Böceği hastalığı nedeniyle kurumaya yüz tuttuğu, bu sorunun hem halk sağlığına hem de ormanlık alanlardaki doğal hayatın devamlılığına zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, 2020 yılından sonra biyolojik ilaçlamaya son verilerek “ormanların kaderine terkedildiği” ağaçların kurduğu belirtilerek, “2023 yılına kadar hiçbir mücadele etmeyen hükümet yetkililerinin geçen yıl uygulamaya konulan böcek ve kuşlar ile verilen mücadelenin de yetersiz olduğu gözle görülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Platformun, her türlü uyarı ve diyalog çağrısının sonuçsuz kalması üzerine eylemlilik züreci başlatma kararı alındığı belirtilen açıklamada, “Bu amaçla en çok zarar gören bölgelerin başında gelen Lefke'den başlıyoruz. 29 Şubat 2024 Perşembe saat 16.00’da Lefke Çevre ve Tanıtma Derneğinde buluşup sonrasında, Lefke-Çamlıköy yolun üzerinde protesto eylemini gerçekleştireceğiz.” denildi.

Eylemin geç saatlere kadar devam etmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, yarın da saat 10.00'da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Buradaki protesto eyleminde ise bu felakete neden olan Bakan Hüseyin Çavuş Kelle'ye hediyesini takdim edeceğiz. Yaşanan dumansız yangın karşısında ciğeri yanan herkesi mücadelemize destek vermeye çağırırız” ifadeleri kullanıldı.

Çevre Platformu; Biyologlar Derneği, Dipkarpaz Çevre ve Sosyal Aktivite Derneği, KEMA Vakfı, Tabipler Birliği, Orman Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ve Yeşil Barış Hareketi’nden oluşuyor.